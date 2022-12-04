Воздушная тревога объявлена в ряде регионов центральной и восточной Украины

В воскресенье, 4 декабря, воздушная тревога объявлена в нескольких регионах центральной и восточной Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

По информации ведущего Первого канала, сирены слышны в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, а также в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской области.

А между тем, следователи СК России зафиксировали последствия преступных действий военнослужащих ВСУ, которые сегодня около 7 часов утра нанесли ракетный удар по Алчевску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.

Повреждения получили здание техникума и общежитие.