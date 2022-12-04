В воскресенье, 4 декабря, воздушная тревога объявлена в нескольких регионах центральной и восточной Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
По информации ведущего Первого канала, сирены слышны в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, а также в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской области.
А между тем, следователи СК России зафиксировали последствия преступных действий военнослужащих ВСУ, которые сегодня около 7 часов утра нанесли ракетный удар по Алчевску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.
Повреждения получили здание техникума и общежитие.
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