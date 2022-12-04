НАТО намерено использовать морозы для наступления ВСУ

На фоне наступления морозов натовское командование анализирует ситуацию на фронте, чтобы определиться, достаточно ли сил у украинской армии для наступления. Об этом информирует "Военное обозрение".

В Донбассе установились отрицательные температуры. Иногда наблюдаются морозы до минус 10-12 градусов по Цельсию. Ожидается, что в Херсонской и Запорожской областях будет около -2-3 градусов до среды-четверга, после чего прогнозируется дождливая погода.

На фоне морозов командование НАТО хочет воспользоваться возможностью для атаки позиций ВС РФ, пока почва подмёрзла, и техника имеет возможность не увязнуть в грязи.

От противника можно ожидать наступления в районе Сватово — Кременная и в Запорожской области. Натовские кураторы отмечают, что им важен успех ВСУ на каком-либо участке фронта. Поэтому, несмотря на потери, украинская сторона может двинуться на том направлении, где позволяет погода.