Ходаковский о новом уровне управления СВО: было до того, как мы вышли из Херсона

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский призвал признать поражение современной конструкции бытия перед современными вызовами.

Ходаковский вспомнил, как его критическое высказывание по поводу устройства системы вызывало негодование у некого эксперта.

"В одном разговоре один из ведущих политтехнологов страны резко вскинулся на моё замечание, что система не динамична. Он сказал, что мы вывели систему на качественно иной уровень управления и управляемости, и она отвечает современным требованиям — это было до того, как мы вышли из Изюма и Херсона", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Ранее Александр Ходаковский предположил, что правительство РФ отдавало себе отчёт в последствиях, когда принимало решение о начале спецоперации на Украине.