Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский призвал признать поражение современной конструкции бытия перед современными вызовами.
Ходаковский вспомнил, как его критическое высказывание по поводу устройства системы вызывало негодование у некого эксперта.
"В одном разговоре один из ведущих политтехнологов страны резко вскинулся на моё замечание, что система не динамична. Он сказал, что мы вывели систему на качественно иной уровень управления и управляемости, и она отвечает современным требованиям — это было до того, как мы вышли из Изюма и Херсона", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Ранее Александр Ходаковский предположил, что правительство РФ отдавало себе отчёт в последствиях, когда принимало решение о начале спецоперации на Украине.
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