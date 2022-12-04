Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Леонков: США и Япония не смогут разработать ракету, способную сбить "Авангард"
Группа грузинских наёмников попала в окружение под Бахмутом: командир ранен
НАТО изучает возможности ВСУ для наступления на фоне морозов
The Hill: потолок цен на нефть имеет все признаки надвигающегося на Запад фиаско
19FortyFive: гарантии безопасности для РФ остановят спецоперацию на Украине
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов центральной и восточной Украины
Кадыров: в Херсонской области задержаны диверсанты ВСУ, готовившие подрыв
Читатели Welt*: Макрон поступил правильно, предложив утвердить гарантии для РФ
Подоляк: "Падение Донецка — объективная реальность"

Симоньян об ударах по центру принятия решений: Никакой Киев мы бомбить не будем

Силовые структуры

Глава RT Маргарита Симоньян рассказала, почему Владимир Путин никогда не даст приказ уничтожить Киев.

Симоньян об ударах по центру принятия решений: Никакой Киев мы бомбить не будем

Журналистка отметила, что с марта месяца Россия противостоит не Киеву, а Западу.

"Тогда с какого рожна нам бросать ядерную бомбу на Киев. Мы с Киевом не воюем. Никакой Киев мы бомбить не будем никогда", — заверила Симоньян.

Она объяснила причину такого трепетного отношения руководства РФ к столице Украины.

"В Киеве расположены наши святыни, и никогда ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кужугетович не примут решение о том, чтобы разбомбить Киево-Печерскую Лавру. Это просто исключено", — сказала главный редактор RT.

Симоньян подчеркнула, что в Вашингтоне, Лондоне и Берлине нет ни одной нашей святыни.

Многие радикально настроенные патриоты не раз призывали уничтожить Киев, называя его центром принятия решений.

Ранее Маргарита Симоньян объяснила, что мы делаем единственное, что можем — бомбим каждый день.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Разведчик спецназа ВС РФ заявил о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО

В зоне СВО обнаружены танки с заваренными люками.

Разведчик спецназа ВС РФ заявил о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО
Поезд с американскими танками и броневиками для Украины сошел с рельсов в Греции
Поезд с американскими танками и броневиками для Украины сошел с рельсов в Греции
RusVesna: опубликованы кадры ожесточённых боёв войск ВС РФ и ВСУ в Артёмовске
Военный ВС РФ залез в горящий грузовик "Урал" и спас сослуживцев от гибели
Знак зодиака 4 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев "Тушите свет": Путин не мог не отреагировать на планы Киева по запрету УПЦ Любовь Степушова Шольц хочет "постконфликтых" отношений с Россией на его условиях Ольга Лебедева
МК: Аллегрова заставила зрителей плакать после песни про СВО и встала на колени
ВСУ несут большие потери в Бахмуте из-за натовской тактики СOIN
Российские мобилизованные взяли в плен десантников элитной бригады ВСУ
Российские мобилизованные взяли в плен десантников элитной бригады ВСУ
Последние материалы
Группа грузинских наёмников попала в окружение под Бахмутом: командир ранен
Симоньян об ударах по центру принятия решений: Никакой Киев мы бомбить не будем
НАТО изучает возможности ВСУ для наступления на фоне морозов
The Hill: потолок цен на нефть имеет все признаки надвигающегося на Запад фиаско
19FortyFive: гарантии безопасности для РФ остановят спецоперацию на Украине
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов центральной и восточной Украины
Кадыров: в Херсонской области задержаны диверсанты ВСУ, готовившие подрыв
Читатели Welt*: Макрон поступил правильно, предложив утвердить гарантии для РФ
Подоляк: "Падение Донецка — объективная реальность"
Разведка ЛНР: в войсках РФ повысилось взаимодействие, что позволяет идти вперёд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников