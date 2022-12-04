Симоньян об ударах по центру принятия решений: Никакой Киев мы бомбить не будем

Глава RT Маргарита Симоньян рассказала, почему Владимир Путин никогда не даст приказ уничтожить Киев.

Журналистка отметила, что с марта месяца Россия противостоит не Киеву, а Западу.

"Тогда с какого рожна нам бросать ядерную бомбу на Киев. Мы с Киевом не воюем. Никакой Киев мы бомбить не будем никогда", — заверила Симоньян.

Она объяснила причину такого трепетного отношения руководства РФ к столице Украины.

"В Киеве расположены наши святыни, и никогда ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кужугетович не примут решение о том, чтобы разбомбить Киево-Печерскую Лавру. Это просто исключено", — сказала главный редактор RT.

Симоньян подчеркнула, что в Вашингтоне, Лондоне и Берлине нет ни одной нашей святыни.

Многие радикально настроенные патриоты не раз призывали уничтожить Киев, называя его центром принятия решений.

Ранее Маргарита Симоньян объяснила, что мы делаем единственное, что можем — бомбим каждый день.