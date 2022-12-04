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Разведчик ВС РФ: боевик ВСУ сам ушёл с поля боя с оторванной ногой

Силовые структуры

Боец вооружённых сил Украины (ВСУ) смог уйти с поля боя после очень серьёзного ранения — ему оторвало ногу чуть выше колена. Об этом рассказал офицер спецназа Западного военного округа ВС РФ изданию РИА Новости.

Разведчик ВС РФ: боевик ВСУ сам ушёл с поля боя с оторванной ногой

По словам разведчика, украинский боевик просто перекатился, наложил жгут, взял трость и пошёл как ни в чём не бывало.

Возникает вопрос, как человек в трезвом состоянии ума может совершать такие действия, заметил собеседник агентства.

Вероятно, боевик был под каким-то наркотическим препаратом, который просто делает из человека не то что машину, а "зомби", считает спецназовец.

"Они в полный рост идут на убой, они людей не жалеют", — пояснил разведчик.

Этот случай произошёл примерно две недели назад, а буквально на днях националисты пошли в атаку в количестве десяти человек в полный рост среди белого дня, заключил российский военный.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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