Пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ВС РФ уничтожают войска ВСУ на Лиманском направлении

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали об успехах русской армии на Лиманском направлении.

В арсенале российских бойцов имеются мощнейшие пушки 2А36 "Гиацинт-Б" калибра 152 мм, которые позволяют вести огонь по силам противника. Артиллеристы ВС РФ точными выстрелами уничтожают украинских военнослужащих и подавляют средства Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что военный ВС РФ залез в горящий грузовик "Урал" и спас сослуживцев от гибели.