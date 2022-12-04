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Силовые структуры

Ситуация на Артёмовском (Бахмутском) направлении для ВСУ остаётся тяжёлой. Противник бросает под Бахмут всё новые и новые силы, однако техника, выработанная командующим СВО генералом Сергеем Суровикиным, устроила для противника настоящую "русскую мясорубку", пишет "КП". Издание приводит мнение половника в отставке Виктора Литовкина о происходящем на данном участке фронта.

Литовкин объяснил "русскую мясорубку" Суровикина и крах тактики НАТО на Украине

Он отметил стратегическую важность Артёмовска, поскольку через город проходят железнодорожные и автодорожные узлы, необходимые для обеспечения войск. Украинские резервы перебрасываются в том числе при помощи этих дорог. ВСУ несут колоссальные потери, а ВС РФ берегут живую силу, делая ставку на артиллерию.

Продвижение наших войск идёт медленно, поскольку враг находится на хорошо инженерно-оборудованных позициях с забетонированными подземными сооружениями, подчёркивает Литовкин.

Передовые тактики НАТО не срабатывают, поскольку во время военных учений, организованных для ВСУ за рубежом, солдаты не получают необходимую практику и впоследствии плохо противостоят серьёзной и сильной армии РФ, отмечает эксперт. При этом у Украины нет ПВО, способной перехватывать российские ракеты. С поставленными Киеву системами украинские военные работать не умеют.

Литовкин также считает, что заявление Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах погибших солдат ВСУ является ошибочным: цифра занижена.

"Их потери больше. На каждого убитого в бою по военной статистике усредненной приходится три-четыре погибших от ран, не считая шести-семи раненых или изувеченных. Поэтому можно представить, сколько людей теряет Украина ежедневно, даже подробно не вникая в статистические данные, которые те или иные политики приводят", — резюмирует эксперт.

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Автор Элиза Ибрагимова
Элиза Ибрагимова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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