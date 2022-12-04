В Северодонецке ФСБ выявила ячейку, готовившую детей к террористическим действий

В Северодонецке оперативники Федеральной службы безопасности выявили ячейку, которая готовила детей к совершению терактов.

Об этом сообщает издание РИА Новости.

Сотрудники ФСБ РФ накрыли основателя ячейки, который под видом украинского детского военно-патриотического клуба воспитывал радикальных неонацистов, способных проводить серьёзные диверсионно-террористические мероприятия, сообщает ведомство.

В клубе изъята запрещённая литература и инструкции по изготовлению СВУ.

"Укрогитлерюгенд не случился", — комментирует ведущий Первого канала Руслан Осташко.