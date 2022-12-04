В Северодонецке оперативники Федеральной службы безопасности выявили ячейку, которая готовила детей к совершению терактов.
Об этом сообщает издание РИА Новости.
Сотрудники ФСБ РФ накрыли основателя ячейки, который под видом украинского детского военно-патриотического клуба воспитывал радикальных неонацистов, способных проводить серьёзные диверсионно-террористические мероприятия, сообщает ведомство.
В клубе изъята запрещённая литература и инструкции по изготовлению СВУ.
"Укрогитлерюгенд не случился", — комментирует ведущий Первого канала Руслан Осташко.
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