Уже сообщалось, что под Артёмовском уничтожено более 50 боевиков ВСУ и шесть бронемашин.
Посольство Грузии на Украине заявило о пяти убитых грузинских наёмниках, с марта воевавших в 57-й бригаде. Информацию о потерях подтвердили и в Офисе президента Украины.
Такая судьба ждёт и остальных наёмников, пишет в мессенджере военкор Юрий Котенок.
"Учитывая, что их сослуживцы еще в начале СВО прославились расправами над русскими пленными, грузинам есть, чего бояться. При этом если почитать украинские соцсети, то можно обнаружить, что грузинским боевикам особо и не сочувствуют, называя их "тик-ток войсками", — подчеркнул эксперт.
В 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ даже началась междоусобица — не скрывается презрение к погибшим и утверждается, что грузинские наёмники — трусы и садисты.
Ранее сообщалось, что в их госпиталь в сутки поступает в среднем по 100 тяжелораненых бандеровцев.
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