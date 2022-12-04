В украинской армии междоусобица из-за гибели грузинских наёмников

Уже сообщалось, что под Артёмовском уничтожено более 50 боевиков ВСУ и шесть бронемашин.

Посольство Грузии на Украине заявило о пяти убитых грузинских наёмниках, с марта воевавших в 57-й бригаде. Информацию о потерях подтвердили и в Офисе президента Украины.

Такая судьба ждёт и остальных наёмников, пишет в мессенджере военкор Юрий Котенок.

"Учитывая, что их сослуживцы еще в начале СВО прославились расправами над русскими пленными, грузинам есть, чего бояться. При этом если почитать украинские соцсети, то можно обнаружить, что грузинским боевикам особо и не сочувствуют, называя их "тик-ток войсками", — подчеркнул эксперт.

В 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ даже началась междоусобица — не скрывается презрение к погибшим и утверждается, что грузинские наёмники — трусы и садисты.

Ранее сообщалось, что в их госпиталь в сутки поступает в среднем по 100 тяжелораненых бандеровцев.