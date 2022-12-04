Глава разведки США Хэйнс заявила, что ВСУ могут начать контрнаступление весной

Российская армия замедлит наступление, а у украинских сил могут быть более радужные перспективы в ближайшие месяцы. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс, сообщает газета The Washington Post.

По её словам, российские власти на данный момент могут не иметь полного представления о боях на Украине. Она отметила, что обе стороны будут стремиться к переоснащению, пополнению запасов и восстановлению для возможного украинского контрнаступления весной.

"Но на самом деле у нас есть изрядный скептицизм относительно того, будут ли русские на самом деле готовы это сделать. И в настоящее время я настроена более оптимистично в отношении украинцев", — сказала Хэйнс.