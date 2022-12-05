Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
WSJ: Запад обеспокоен попыткой Зеленского тесно вовлечь НАТО в конфликт с РФ
Экс-сотрудник Белого дома осудил предложение Латвии бить по аэродромам РФ
Рогов: целями удара по Запорожью стали позиции и склады боеприпасов ВСУ
Макрон заявил, что поддерживает прямой контакт с Путиным по украинскому вопросу
Зеленский возлагает большие надежды на 90 дней зимы: приближает нас к победе
Киев исчерпал свой мобилизационный ресурс: ВСУ будет уничтожены
Глава разведки США Хэйнс заявила, что ВСУ могут начать контрнаступление весной
Крейг Робертс заявил, что в Латвию из США поступил приказ насчёт России
В украинской армии междоусобица из-за гибели грузинских наёмников

Активист подполья: польские наёмники изнасиловали двух жительниц Николаева

Силовые структуры

Украинские полицейские не стали возбуждать уголовные дела после того, как наёмники из Польши изнасиловали двух жительниц Николаева, следует из заявления активиста местного подполья.

Активист подполья: польские наёмники изнасиловали двух жительниц Николаева

В интервью РИА Новости он отметил, что Киев приказал не обращать внимание на подобное поведение военнослужащих, которые участвуют в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе с родителями пошли в полицию, а там просто развели руками", — пояснил собеседник агентства.

Активист подполья подчеркнул: полицейские пытались объяснить девушкам, что ничего не могут сделать, когда речь идёт о "защитниках" государства. По его словам, наёмники продолжают ездить по Николаеву на автомобилях с польскими номерами, беспредельничать и употреблять спиртное.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского пока не комментировали информацию об изнасилованиях на территории Николаевской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Британский наёмник Макдональд: морозы на Украине стали для нас шоком

Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.

Британский наёмник Макдональд: морозы на Украине стали для нас шоком
Руденко: командиры армии России в Бахмуте переиграли офицеров США
Руденко: командиры армии России в Бахмуте переиграли офицеров США
The Hill: потолок цен на нефть имеет все признаки надвигающегося на Запад фиаско
Скотт Риттер: Россия одержит победу на Украине летом 2023 года
Знак зодиака 5 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев В Китае запускают массовое производство робокотов Анастасия Жукова "Тушите свет": Путин не мог не отреагировать на планы Киева по запрету УПЦ Любовь Степушова
Спикер ВСУ Череватый заявил, что ВС РФ используют украинскую тактику у Бахмута
Бронегруппа ВСУ пошла в атаку у Авдеевки и встретилась с батальоном "Спарта"
Чеченские бойцы отомстили грузинским наёмникам за казни российских солдат
Чеченские бойцы отомстили грузинским наёмникам за казни российских солдат
Последние материалы
Прививку плодовому растению черенками лучше провести с марта по первые числа июня
"Налей лето в бокал": вино из одуванчиков — пошаговый рецепт
Три сорта огурцов для консервирования: кустовой, хрустящий, воронежский корнишон
5 декабря: Битва под Москвой, храм Христа Спасителя и Бермудский треугольник
Знак зодиака 5 декабря: знаменитые Стрельцы
Зеленский возлагает большие надежды на 90 дней зимы: приближает нас к победе
Киев исчерпал свой мобилизационный ресурс: ВСУ будет уничтожены
Глава разведки США Хэйнс заявила, что ВСУ могут начать контрнаступление весной
Крейг Робертс заявил, что в Латвию из США поступил приказ насчёт России
В украинской армии междоусобица из-за гибели грузинских наёмников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников