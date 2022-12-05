Активист подполья: польские наёмники изнасиловали двух жительниц Николаева

Украинские полицейские не стали возбуждать уголовные дела после того, как наёмники из Польши изнасиловали двух жительниц Николаева, следует из заявления активиста местного подполья.

В интервью РИА Новости он отметил, что Киев приказал не обращать внимание на подобное поведение военнослужащих, которые участвуют в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе с родителями пошли в полицию, а там просто развели руками", — пояснил собеседник агентства.

Активист подполья подчеркнул: полицейские пытались объяснить девушкам, что ничего не могут сделать, когда речь идёт о "защитниках" государства. По его словам, наёмники продолжают ездить по Николаеву на автомобилях с польскими номерами, беспредельничать и употреблять спиртное.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского пока не комментировали информацию об изнасилованиях на территории Николаевской области.