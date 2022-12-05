Минобороны: в ЛНР ликвидировано две группы украинских диверсантов

По сообщению Минобороны РФ, российским военным удалось ликвидировать две разведывательно-диверсионные группы ВСУ в ЛНР, вблизи населённого пункта Райгородка.

"В районе населённого пункта Райгородка Луганской народной республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы", — значится в сообщении оборонного ведомства.

Помимо этого сообщается, что на Красно-Лиманском направлении, в районе населённых пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской народной республики российские военные пресекли атаку двух украинских ротных тактических групп.

В Минобороны уточнили, что потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении составили не менее 60 бойцов убитыми и ранеными. Также ВСУ лишились на этом направлении трёх боевых машин пехоты, четырёх пикапов и бронеавтомобиля.