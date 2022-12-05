Истребительная авиация ВКС РФ в небе над ДНР сбила Су-25 и МиГ-29 ВСУ

Истребительная авиация ВКС РФ в небе над Донецкой Народной Республикой сбила самолёты Су-25 и МиГ-29.

Это на брифинге заявило Минобороны России.

Также сообщается, что средства ПВО РФ в районе Марьинки сбили два вертолета Ми-8 националистов.

Армия России продолжает наступление на Донецком направлении, за сутки уничтожено свыше 70 боевиков ВСУ. Кроме того, в ДНР поражены пункты временной дислокации иностранных наёмников.

Российские подразделения отбили атаку бандеровцев на южнодонецком направлении и отбросили врага к исходным позициям, отмечают в ведомстве В Харьковской области русская армия нанесла поражение по месту дислокации ротной тактической группы, уничтожено 65 националистов.

ВС РФ уничтожили две украинские ДРГ в ЛНР, а в ДНР разбили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.