В Офисе президента Украины Подоляк комментирует взрыв в Энгельсе: Земля круглая

Рано утром 5 ноября стало известно о взрыве на авиабазе в Энгельсе (Саратовская область). Официальной информации на данный момент нет, однако Дмитрий Песков уже доложил Владимиру Путину о произошедшем.

Несколько Telegram-каналов сообщают, что пострадали двое военнослужащих и поражены два стратегических бомбардировщика Ту-95.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что это прилетел ответ Москве.

"Земля круглая. Это открыл ещё Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета", — иронично написал он в соцсетях.