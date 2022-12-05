Рано утром 5 ноября стало известно о взрыве на авиабазе в Энгельсе (Саратовская область). Официальной информации на данный момент нет, однако Дмитрий Песков уже доложил Владимиру Путину о произошедшем.
Несколько Telegram-каналов сообщают, что пострадали двое военнослужащих и поражены два стратегических бомбардировщика Ту-95.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что это прилетел ответ Москве.
"Земля круглая. Это открыл ещё Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета", — иронично написал он в соцсетях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.