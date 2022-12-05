Руденко: Киев держит плацдарм у Артёмовска из-за денег США для Зеленского

Бои у Артёмовска в Сети называют "мясорубкой у Бахмута", и не зря. Потери Украины там колоссальные, Алексей Арестович подтверждает, что соотношение сил ВС РФ и ВСУ в регионе 9:1 в пользу России.

Однако Киев и сам понимает, что Артёмовск падёт, но для чего тогда удерживают этот плацдарм? Своё мнение по данному вопросу высказала репортёр ВГТРК Андрей Руденко. Он уверен, что здесь замешаны деньги.

Военкор отмечает, что Сеть заполонили видео дезертиров, которые буквально кричат о том, что командование их бросает в "мясорубку".

"Для того, чтоб хотя бы временно снять напряженность в обществе, заработала на всю катушку информационная машина, вся площадка забита героическими видео с Артёмовска. <...> Но всё это ширма, которая прячет реальную мясорубку которую уже не получается скрывать", — рассуждает Руденко.

Репортёр уверен, что каждый оставленный город — это инфоповод для прессы Запада и новая волна вопросов о надобности денежной помощи Украине. Руденко отмечает, что Киевская власть гонит свои войска умирать не за свободу, а за деньги Владимира Зеленского и за благосостояние США.

"А теперь их истребляют, как скот, для того, чтобы их же тушки продать подороже", — заключил Руденко.

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