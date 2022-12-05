НАТО намерено использовать новые методы борьбы в конфликте на Украине. Об этом пишет издание Politico.
Автор статьи отмечает, что за развитием ситуации вокруг Украины внимательно следят киберсилы НАТО, которые ищут способы помочь Киеву и выяснить, как затруднить проникновение России и других противников в инфраструктуру стран-членов блока и их союзников
В материале говорится о том, что в ходе учений Североатлантического альянса в Таллинне на прошлой неделе киберсилы применяли новые технологии, в том числе адаптированное использование искусственного интеллекта.
Ранее польский обозреватель высказал мнение, что Запад боится вопроса о том, что будет после конфликта на Украине.
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Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.