Politico: НАТО намерено использовать киберсилы в конфликте на Украине

НАТО намерено использовать новые методы борьбы в конфликте на Украине. Об этом пишет издание Politico.

Автор статьи отмечает, что за развитием ситуации вокруг Украины внимательно следят киберсилы НАТО, которые ищут способы помочь Киеву и выяснить, как затруднить проникновение России и других противников в инфраструктуру стран-членов блока и их союзников

В материале говорится о том, что в ходе учений Североатлантического альянса в Таллинне на прошлой неделе киберсилы применяли новые технологии, в том числе адаптированное использование искусственного интеллекта.

Ранее польский обозреватель высказал мнение, что Запад боится вопроса о том, что будет после конфликта на Украине.