Очередной массированный удар сегодня, 5 ноября, обрушился на объекты критической инфраструктуры Украины. Взрывы гремят в Киевской, Одесской, Николаевской, Винницкой областях. Отмечаются перебои с электроэнергией.
Стало известно об уничтожении военных объектов в Очакове. Именно в данном регионе концентрировались силы, которые ВСУ планировали бросить на операцию по "взятию Кинбурнской косы", пишет "Военное обозрение". Сообщается о поражении военно-морской техники противника и некоторых объектах.
Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Украины, предполагает, что волн атак будет несколько. Первые ракеты полетели из Чёрного и Каспийского морей, предположил он.
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Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.