Ракетными ударами поражены военные объекты ВС Украины в Очакове

Очередной массированный удар сегодня, 5 ноября, обрушился на объекты критической инфраструктуры Украины. Взрывы гремят в Киевской, Одесской, Николаевской, Винницкой областях. Отмечаются перебои с электроэнергией.

Стало известно об уничтожении военных объектов в Очакове. Именно в данном регионе концентрировались силы, которые ВСУ планировали бросить на операцию по "взятию Кинбурнской косы", пишет "Военное обозрение". Сообщается о поражении военно-морской техники противника и некоторых объектах.

Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Украины, предполагает, что волн атак будет несколько. Первые ракеты полетели из Чёрного и Каспийского морей, предположил он.