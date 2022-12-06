Военнослужащие подразделений Западного военного округа, входящие в состав региональной группировки войск в Белоруссии, отработали "зачистку" населённого пункта. Кадры показало Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что военные совершенствуют на полигонах стрельбу из штатного оружия, прохождение психологической полосы препятствий, вождение боевых машин, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины.
Тренировки по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений ЗВО проводятся в дневное и ночное время.
Как рассказал старший стрелок Сергей, после первого учебного дня люди в основном более или менее уже начинают контактировать и работать совместно, одной группой.
Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий, заключили в МО РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака на российские стратегические силы ядерного сдерживания в Энгельсе показала, что противник готов на самые радикальные меры. В России ждут военного ответа.