Минобороны показало кадры учений по "зачистке" населённого пункта в Белоруссии

Военнослужащие подразделений Западного военного округа, входящие в состав региональной группировки войск в Белоруссии, отработали "зачистку" населённого пункта. Кадры показало Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что военные совершенствуют на полигонах стрельбу из штатного оружия, прохождение психологической полосы препятствий, вождение боевых машин, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины.

Тренировки по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений ЗВО проводятся в дневное и ночное время.

Как рассказал старший стрелок Сергей, после первого учебного дня люди в основном более или менее уже начинают контактировать и работать совместно, одной группой.

Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий, заключили в МО РФ.