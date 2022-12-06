Российские предприятия продолжают производить крылатые ракеты в условиях западных санкций. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на свои источники.
По информации издания, Вооружённые силы РФ использовали крылатые ракеты Х-101 для нанесения ударов по объектам критически важной инфраструктуры Украины. При этом отмечается, что их произвели не позднее октября текущего года.
"Ракеты были созданы, несмотря на санкции Запада, в том числе в отношении электронных компонентов", — сказано в статье.
Автор материала убеждён в том, что власти России нашли способы получения полупроводников для ракет и тем самым обошли ограничительные меры, утверждённые западными странами. Как пояснил обозреватель, США и их партнёрам не удалось лишить РФ важных боеприпасов.
Ранее представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что системы противовоздушной обороны страны не в силах полноценно отражать комплексные удары российской армии.
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