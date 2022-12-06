Марочко: в район Бахмута Киев поставляет контейнеры для транспортировки органов

В район населённого пункта Часов Яр под Артёмовском (Бахмутом) отмечена поставка большого количества медикаментов и оборудования для проведения хирургических операций в полевых условиях.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Офицер отметил в своём Telegram-канале, что порядка 45% медикаментов составляют антишоковые и анастезирующие препараты, содержащие наркотические вещества.

Среди оборудования есть контейнеры, предназначенные для транспортировки органов, добавил военный.

Ранее эксперты заявили, что украинская армия несёт большие потери в Бахмуте из-за тактики НАТО.