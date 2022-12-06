В район населённого пункта Часов Яр под Артёмовском (Бахмутом) отмечена поставка большого количества медикаментов и оборудования для проведения хирургических операций в полевых условиях.
Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Офицер отметил в своём Telegram-канале, что порядка 45% медикаментов составляют антишоковые и анастезирующие препараты, содержащие наркотические вещества.
Среди оборудования есть контейнеры, предназначенные для транспортировки органов, добавил военный.
Ранее эксперты заявили, что украинская армия несёт большие потери в Бахмуте из-за тактики НАТО.
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