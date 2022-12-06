В Донбассе наблюдаются случаи расстрелов украинских военнослужащих, которые отказываются выполнять приказы Киева, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
В беседе с ТАСС он отметил, что расстрелы зарегистрированы неподалёку от Артёмовска, Северска, Кременной и Сватово. По его словам, разведчики подтверждают эту информацию.
"В рядах ВСУ возобновлена практика казни своих военнослужащих за неподчинение приказам", — указал офицер.
Ранее Марочко сообщил, что киевский режим, согласно данным разведки, перебрасывает дополнительные резервы в район Кременной в ЛНР. Как пояснил представитель Народной милиции, на этом направлении выявлены сразу три украинские ударные группировки, усиленные наёмными военными из Польши и Германии.
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