Марочко: военных ВСУ расстреливают за неподчинение приказам в Донбассе

В Донбассе наблюдаются случаи расстрелов украинских военнослужащих, которые отказываются выполнять приказы Киева, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

В беседе с ТАСС он отметил, что расстрелы зарегистрированы неподалёку от Артёмовска, Северска, Кременной и Сватово. По его словам, разведчики подтверждают эту информацию.

"В рядах ВСУ возобновлена практика казни своих военнослужащих за неподчинение приказам", — указал офицер.

Ранее Марочко сообщил, что киевский режим, согласно данным разведки, перебрасывает дополнительные резервы в район Кременной в ЛНР. Как пояснил представитель Народной милиции, на этом направлении выявлены сразу три украинские ударные группировки, усиленные наёмными военными из Польши и Германии.