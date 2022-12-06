Трюхан в должности замкомроты тербата пугает Россию трибуналом в Ялте

Завсегдатай российских ток-шоу политолог из Незалежной Вадим Трюхан уже заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной общины.

А накануне он выступил с угрозами в адрес РФ.

На телеканале "Черноморская" украинский эксперт похвастался, что имеет прямое отношение к введению антироссийских санкций на Западе.

"Сейчас Нидерланды признали Россию государством-спонсором терроризма. Прямо из мэрии я имел возможность поговорить прямо с министром иностранных дел Нидерландов, и я как эксперт её убеждал, что, уважаемая, вам надо назвать вещи своими именами: это преступление агрессии, это военные преступления, это вызов всему миру против ваших ценностей и так далее", — рассказывает Трюхан.

Он убеждён, что трибунал по Российской Федерации всё-таки будет. А произойдёт якобы это в Мариуполе или в его родном Харькове.

"Но если выберут Ялту, я тоже буду за", — подытожил русофоб.