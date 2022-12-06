Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за ноябрь Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали свыше 8300 украинских солдат.
По информации военного ведомства, противник потерял пять самолётов, десять вертолётов, 149 танков и более 300 бронемашин. Вместе с этим министр напомнил, что армия РФ взяла под контроль Майорск, Павловку, Опытное, Андреевку, Белогоровку Южную и Курдюмовку.
"На Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях нанесён значительный урон живой силе и технике ВСУ", — добавил Шойгу во время селекторного совещания.
Ранее глава МО России обвинил Киев в ядерном терроризме.
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