Шойгу: Украина за ноябрь потеряла более 8300 военных

Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за ноябрь Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали свыше 8300 украинских солдат.

По информации военного ведомства, противник потерял пять самолётов, десять вертолётов, 149 танков и более 300 бронемашин. Вместе с этим министр напомнил, что армия РФ взяла под контроль Майорск, Павловку, Опытное, Андреевку, Белогоровку Южную и Курдюмовку.

"На Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях нанесён значительный урон живой силе и технике ВСУ", — добавил Шойгу во время селекторного совещания.

Ранее глава МО России обвинил Киев в ядерном терроризме.