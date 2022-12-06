Военкор Поддубный сообщил о новой тульской снайперской винтовке в зоне СВО

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале проинформировал о новой тульской снайперской винтовке калибра 12,7 мм. Её производителем является Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия в Туле.

Поддубный отметил, что в ходе спецоперации выяснилось, что армии России не хватает качественного снайперского оружия и боеприпасов к нему. Приходится применять западные образцы калибра .308, .338, .375, .50. Он сообщил, что попытки сделать конкурентноспособные массовые винтовки в нужных калибрах были неудачными.

"Не хочу никого обидеть. Либо уклон в сторону спорта, что плохо сказывается в условиях БД. Либо отсутствие стабильного качества. Я и жил с мыслью о том, что у нас в этом плане всё печально. Но два часа на предприятии в Туле меня сильно взбодрили. Скажу вам, что такой винтовки калибра 12,7 я не видел ни у кого. А МЦ-566 под калибр 308 — просто пушка (даже в сравнении с H&K 417), которая к тому же имеет уникальную конструкцию. ЦКИБ ещё и боеприпасы свои делает. И летят они уверенно. Коллектив на кураже, отзывчивый к замечаниям операторов, чего часто не хватает. Поклон Булгакову", — написал Поддубный.

Новое оружие уже находится в зоне СВО. Он не сообщил название модели, но предполагается, что речь идёт о крупнокалиберной винтовке ВМ-2000 с заявленной максимальной дальностью до 2000 метров.

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