Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по населённым пунктам в Донбассе. Противник не ограничивается обстрелами центральных кварталов Донецка. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об ударе в Макеевке, который пришёлся по району академии архитектуры и строительства.
На месте происшествия произошло возгорание. Очевидцы сообщили о пожаре, возникшем на подстанции на Чайкинском кольце. Данных о пострадавших и возможных жертвах пока нет.
Военкоры опубликовали кадры с места событий.
Ранее Баевский заявил, что ВСУ обстреливают Донбасс для убийства мирного населения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.