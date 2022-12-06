В Макеевке возник сильнейший пожар после удара войск ВСУ

Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по населённым пунктам в Донбассе. Противник не ограничивается обстрелами центральных кварталов Донецка. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об ударе в Макеевке, который пришёлся по району академии архитектуры и строительства.

Пожар в Макеевке после ударов ВСУ

На месте происшествия произошло возгорание. Очевидцы сообщили о пожаре, возникшем на подстанции на Чайкинском кольце. Данных о пострадавших и возможных жертвах пока нет.

Военкоры опубликовали кадры с места событий.

Ранее Баевский заявил, что ВСУ обстреливают Донбасс для убийства мирного населения.