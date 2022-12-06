Стрелков о своём возвращении в Москву из зоны СВО: Незаконно носил оружие

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков пожаловался на то, как с ним несправедливо поступили на фронте. Стрелков назвал своё пребывание в зоне СВО незаконным и вернулся в Москву.

Стрелков объяснил, что находится сейчас в столице России.

"Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнёров (их теперь в сводках МО именуют некими "боевиками") не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому", — написал Стрелков в своём микроблоге.

Он рассказал, что в середине октября написал заявление с просьбой о добровольной мобилизации себя в ряды ВС ДНР. Его зачислили в состав маршевой роты N-ской мотострелковой бригады 1 корпуса НМ ДНР. Позже выяснилось, что приезду Стрелкова на СВО были не рады.

"До меня (неофициально) довели информацию, что "несогласованное" зачисление в состав НМ ДНР вызвало недовольство "вышестоящего командования", — отметил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который числился рядовым.

Позже он выяснил, что никак не числится в штатах N-ского полка.

"С октября и по конец ноября я находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно-же носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения СВО и в прифронтовую зону", — объяснил российский военный.

Стрелков считает, что командованию N-ских полка и батальона было выгодно его присутствие, так как он способствовал получению солидной помощи (продовольствием, снаряжением, автотранспортом, средствами на ГСМ, поступлением добровольцев).

Он с горечью отметил, что ему пришлось сдать незаконно выданные автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы и отбыть в Москву.

23 октября Игорь Стрелков из зоны боевых действий на Украине обратился к друзьям и соратникам с призывом о помощи.