Украина передала России 60 военнопленных

В Россию вернутся 60 военнослужащих российской армии, которые находились в украинском плену, сообщило Минобороны РФ.

"6 декабря сего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — отметили в оборонном ведомстве РФ.

Освобождённые военные будут доставлены в Москву самолётами Воздушно-космических сил РФ. Они пройдут лечение и процесс реабилитации в больницах министерства обороны.