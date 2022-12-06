В Россию вернутся 60 военнослужащих российской армии, которые находились в украинском плену, сообщило Минобороны РФ.
"6 декабря сего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — отметили в оборонном ведомстве РФ.
Освобождённые военные будут доставлены в Москву самолётами Воздушно-космических сил РФ. Они пройдут лечение и процесс реабилитации в больницах министерства обороны.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.