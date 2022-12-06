Сегодня утром, 6 декабря, беспилотник атаковал аэродром в Курске, в результате чего загорелась ёмкость с топливом. Накануне аналогичные атаки были совершены на военные объекты в Саратовской и Рязанской областях. Эксперт Сергей Хатылев прокомментировал нападения и предположил, что украинские дроны могли были выпущены с территории Казахстана.
Он подчеркнул, что БПЛА не могли лететь с Украины, поскольку они столкнулись бы несколько раз с российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).
"До аэродрома Энгельс, расположенного под Саратовом, из ближайшей точки Казахстана всего-навсего 150 километров", — отметил Хатылев в беседе с "МК".
До Рязанской области — около 600 километров, однако дроны могли запустить и с территории России. Хатылев подчеркнул, что системе ПВО довольно сложно перехватить аппарат, который взлетает рядом с дивизионом.
"С-400 тут уж никак не увидит", — резюмировал эксперт.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.