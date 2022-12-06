Британский наёмник Макдональд: у нас была ситуация "великого дезертирства"

Британский наёмник Джозеф Макдональд, воевавший на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказал на YouTube-канале об опыте "Интернационального легиона" на Украине.

По его словам, была ситуация, которую можно назвать "великим дезертирством".

"Было около 600-700 человек, которые либо разъехались по домам, либо ушли в какую-то другую часть на Украине, где, по их мнению, было бы лучше. Где, как они думали, им сразу выдадут всё снаряжение и позволят расстрелять много русских, и где они никогда не попадут под обстрелы", — заметил британец.

Он также добавил, что во время боевых действий нет такого "приятного места", где можно просто стрелять по русским, и не подвергаться при этом ужасным артиллерийским, миномётным и танковым обстрелам.

Также наёмник пожаловался на высокий уровень коррупции в ВСУ.