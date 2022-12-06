Убита женщина-палач из ВС Украины Арехта, глава "профсоюза" карательниц Донбасса

В зоне спецоперации погибла младший сержант ВСУ Андриана Арехта, которая последние годы была главой "профсоюза" карательниц Донбасса и прославилась тем, что получала особое наслаждение от мучений российских солдат в плену. Женщине-палачу оторвало руку и ногу, когда автомобиль, в котором она ехала, подорвался на противотанковой мине, сообщает EADaily.

О карьере Арехты известно следующее. С 2014 года она на добровольных началах вступила в батальон "Айдар"*, с тех времён у девушки и выработался садизм, ведь именно там её научили "правильно убивать" русских и "расово нечистых" украинцев. Позже Арехта перешла в Силы спецопераций ВСУ, но в 2015 году из-за беременности она не смогла воевать и покинула ряды военных.

"Родив ребенка, садистка из ВСУ возглавила "Женское ветеранское движение", своеобразный "профсоюз" участниц геноцида народа Донбасса в 2014–2022 годах. Этот "профсоюз" палачей в юбках выбивает для своих участниц социальные льготы, помогает бесплатно получать высшее образование, устраиваться по знакомству на хорошую работу, и так далее", — пишет источник.

Весной 2022 года Арехта бросила семью и отправилась на фронт, вступив в ряды ВС Украины, так как боевые действия для неё были своего рода наркотиком. Особое наслаждение она получала от пыток беззащитных людей. Даже для украинской армии её качества были слишком жестоки. Арехта любила выкладывать видео мучений российских солдат в интернет.

*организация признана экстремистской и запрещена в России.