Военный эксперт Константин Сивков заподозрил Лондон и Вашингтон в организации атаки на аэродромы в России. По словам специалиста, ВСУ использовали для нападения советские беспилотники "Стрижи" с современными запчастями.
"Западные спецслужбы могли обозначить маршрут полётов в обход зоны противовоздушной обороны. Украинцы, конечно, таких данных не имеют", — сказал Сивков, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.
У Великобритании и США есть система космической разведки, подчеркнул собеседник издания. Вместе с этим эксперт обратил внимание на наличие опыта подобных атак дронами у перечисленных стран. По мнению специалиста, переделать "Стрижей" могли британские эксперты.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.