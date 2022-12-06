Сивков допустил, что США участвовали в организации атак на аэродромы РФ

Военный эксперт Константин Сивков заподозрил Лондон и Вашингтон в организации атаки на аэродромы в России. По словам специалиста, ВСУ использовали для нападения советские беспилотники "Стрижи" с современными запчастями.

"Западные спецслужбы могли обозначить маршрут полётов в обход зоны противовоздушной обороны. Украинцы, конечно, таких данных не имеют", — сказал Сивков, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

У Великобритании и США есть система космической разведки, подчеркнул собеседник издания. Вместе с этим эксперт обратил внимание на наличие опыта подобных атак дронами у перечисленных стран. По мнению специалиста, переделать "Стрижей" могли британские эксперты.