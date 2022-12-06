Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали об обстановке в Артёмовке.
Сообщается, что для бойцов Вооружённых сил Украины сложилась крайне тяжёлая ситуация: они несут крупные потери. Военкоры разместили кадры в Telegram-канале издания, на которых видно, что армия России продолжает операцию "мясорубка в Артёмовске". Издание Pravda.Ru не публикует их из этических соображений. Войска ВС РФ "перемалывают" силы противника.
Ранее сообщалось, что 6 декабря ВС РФ нанесли удар по объекту ВСУ.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.