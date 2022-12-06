НМ ДНР: Российские войска отбили атаку ВСУ у Первомайского и Песок

Военный корреспондент Народной милиции ДНР Олег Никитин ведёт репортаж из зоны СВО, продолжая освещать события на поле боя. Он сообщает, что вчера, 5 ноября, украинская армия предприняла попытку контратаковать у посёлка Первомайское и Пески.

Под прикрытием лесопосадок боевики ВСУ на броневиках при поддержке танков выдвинулись в сторону позиций российских подразделений. Противник подошёл очень близко, отмечает Никитин.

Разведка доложила, что в атаку шло 15 единиц бронетехники в первой группе. Бойцы батальонов "Сомали" и "Спарта" приняли врага "бодро", разбив на одном из перекрёстков.

"Они хотели отрезать Первомайку и Пески, пытались два посёлка у нас отбить. У них большие потери. Они просто бегали туда-сюда, техника еле уходила", — рассказывает подробности офицер НМ ДНР с позывным "Ангара".