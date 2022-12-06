Учёный Калинчук о создании "грязной" бомбы: склепать можно на коленке

Член-корреспондент РАН, учёный-механик в области теоретической и прикладной механики Валерий Калинчук объяснил, в состоянии ли Украина создать "грязную" бомбу.

Украина располагает реакторами и ракетами-носителями, которые изготовляли в СССР в Днепропетровске на "Южмаше".

Ранее ядерщик Андрей Ожаровский объяснил принцип создания "грязной бомбы".

Калинчук рассказал, что для создания ядерной бомбы требуется вещество, обогащённое ураном или плутонием. Нужно также обладать особыми технологиями.

"А склепать "грязную" бомбу можно на коленке. Взять из отвалов отработанное топливо с АЭС, положить в ящик с обычной мощной взрывчаткой — и вот вам "грязная" бомба", — цитирует слова учёного argumenti.ru.

Он отметил, что "грязная бомба" может просто загрязнить территорию, что видно из самого названия. Специальные технологии для этого не требуются.

"Даже особого ума не требуется. Для этого нужны не учёные, а политики без мозгов в голове", — объяснил Калинчук.