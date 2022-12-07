Крозетто: Италия до конца года не будет поставлять оружие украинской армии

Италия до конца 2022 года не собирается предоставлять оружие для украинской армии, следует из заявления главы Минобороны страны Гуидо Крозетто.

По его словам, Рим пока не готов к утверждению нового пакета военной помощи Киеву.

"Заверяю, до конца года не будет никакого решения о поставках техники для Вооружённых сил Украины", — приводит комментарий министра агентство ANSA.

Он также добавил, что члены правительства Италии сейчас обсуждают, целесообразно ли продолжать поддержку киевского режима в 2023 году и в каком объёме. При этом Крозетто подчеркнул: власти Украины в последние недели просят Рим помочь с восстановлением объектов критически важной инфраструктуры.

Ранее представители Министерства обороны Италии сообщили, что им пришлось заморозить разработку шестого пакета военной помощи для Украины.