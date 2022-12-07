Италия до конца 2022 года не собирается предоставлять оружие для украинской армии, следует из заявления главы Минобороны страны Гуидо Крозетто.
По его словам, Рим пока не готов к утверждению нового пакета военной помощи Киеву.
"Заверяю, до конца года не будет никакого решения о поставках техники для Вооружённых сил Украины", — приводит комментарий министра агентство ANSA.
Он также добавил, что члены правительства Италии сейчас обсуждают, целесообразно ли продолжать поддержку киевского режима в 2023 году и в каком объёме. При этом Крозетто подчеркнул: власти Украины в последние недели просят Рим помочь с восстановлением объектов критически важной инфраструктуры.
Ранее представители Министерства обороны Италии сообщили, что им пришлось заморозить разработку шестого пакета военной помощи для Украины.
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