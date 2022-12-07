Дроны-камикадзе "Герань-2" войск ВС РФ атаковали Киевскую область

Вооружённые силы РФ продолжают активное применение дронов-камикадзе в ходе выполнения задач спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали, что в ход пошли БПЛА "Герань-2" — они атаковали позиции ВСУ в Киевской области. Поступили данные о том, что эти машины были замечены под столицей Украины в 70-80 километрах.

"Шахиды" уже у Киева. Беспилотники-камикадзе жужжат моторами в Киевской области, 20 минут назад они пронеслись над Фастовским районом", — докладывают военкоры.

Ранее сообщалось, что российская армия 6 декабря нанесла новые удары по объектам ВСУ в Кривом Роге.