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Пушилин: пленные из ДНР подвергаются особым издевательствам на западе Украины

Силовые структуры

Пленные бойцы ДНР сталкиваются с особыми издевательствами в западной части Украины, следует из заявления врио руководителя республики Дениса Пушилина.

Пушилин: пленные из ДНР подвергаются особым издевательствам на западе Украины

По его словам, переговоры по обмену военнопленными с украинской стороной всегда идут сложно. При этом он добавил, что власти ДНР пытаются помочь абсолютно каждому солдату.

Как пояснил Пушилин, командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) в большей степени заинтересовано в освобождении из российского плена представителей нацбатальона "Азов"*, а не рядовых бойцов.

"Если говорить о местах содержания наших военных на Западной Украине, там ребята подвергаются особым издевательствам", — уточнил врио главы ДНР в беседе с ТАСС.

Он также подчеркнул: их удаётся спасать благодаря действиям переговорщиков, контактирующих с Киевом по поводу судьбы военнопленных.

Ранее Пушилин сообщил, что коллективный Запад бросил довольно серьёзные силы против Вооружённых сил РФ в Донбассе.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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