Пленные бойцы ДНР сталкиваются с особыми издевательствами в западной части Украины, следует из заявления врио руководителя республики Дениса Пушилина.
По его словам, переговоры по обмену военнопленными с украинской стороной всегда идут сложно. При этом он добавил, что власти ДНР пытаются помочь абсолютно каждому солдату.
Как пояснил Пушилин, командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) в большей степени заинтересовано в освобождении из российского плена представителей нацбатальона "Азов"*, а не рядовых бойцов.
"Если говорить о местах содержания наших военных на Западной Украине, там ребята подвергаются особым издевательствам", — уточнил врио главы ДНР в беседе с ТАСС.
Он также подчеркнул: их удаётся спасать благодаря действиям переговорщиков, контактирующих с Киевом по поводу судьбы военнопленных.
Ранее Пушилин сообщил, что коллективный Запад бросил довольно серьёзные силы против Вооружённых сил РФ в Донбассе.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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