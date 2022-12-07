Войска ВСУ столкнулись с беспрецедентным всплеском числа раненых

ВСУ несут крупные потери в зоне спецоперации. В Сухопутных войсках Украины зафиксирован беспрецедентный всплеск числа раненых на Купянском, Горловском направлениях и в боях за Бахмут. Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

Военные ВСУ поступают в госпитали с серьёзными кровопотерями. Много солдат, проходящие через ампутации в первые 2-3 часа после доставки в медицинское учреждение. Иногда раненым требуется переливание шести-семикратных доз крови. Это приводит к её дефициту. Нехватка транспорта вызывает проблемы с транспортировкой ценной жидкости.

"Восполнять дефицит крови на местах практически невозможно: большинство солдат на передовой являются переносчиками букета как хронических заболеваний почек, лёгких, сердечно-сосудистой системы, так и бактериальных и вирусных инфекций, включая кишечные и лёгочные, а также гепатитов и COVID-19 в тяжёлых формах. Солдаты серьёзно ослаблены из-за плохого питания, длительного нахождения в сырости и холоде и в большинстве своём непригодны как доноры крови", — передаёт источник.

Солдатам приходится ожидать эвакуацию длительное время, поэтому не менее 25% бойцов на момент поступления в госпитали имеют запущенные травмы головного мозга и отёки лёгких. Поэтому даже невозможно провести переливания.

Из-за дефицита крови даже лёгкое ранение сильно ухудшает состояние солдат. Из выживших более половины становятся инвалидами и не возвращаются на службу.