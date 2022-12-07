Часть стран НАТО не хочет злить РФ, и вопрос по Украине даже не затрагивает

Часть стран североатлантического альянса не хочет злить Россию, поэтому вопрос возможного вступления Украины в военный блок НАТО стараются даже не затрагивать.

Об этом сообщает издание Politico.

Когда в сентябре Киев запросил "ускоренный процесс", НАТО не дала конкретного ответа. А на прошлой неделе на встрече министров иностранных дел стран НАТО, заключительное заявление просто указывало на расплывчатое обещание 2008 года о том, что Украина когда-нибудь присоединится к ним.

"Причины многообразны. Крупные столицы также не хотят больше провоцировать Кремль, зная о сверхчувствительности Владимира Путина к расширению НАТО на восток. И самое главное, членство в НАТО по закону требует, чтобы союзники пришли на помощь Украине в случае нападения — перспектива, о которой стараются даже не думать", — отметило издание.