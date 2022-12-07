Военный эксперт Чжан Сюэфэн заявил, что Вашингтон отказался передавать ВСУ зенитный ракетный комплекс Patriot. Причиной послужила высокая цена техники, отметил специалист.
Как напомнил автор статьи в "Хауньцю Шибао", за ракету Patriot-3 нужно заплатить свыше четырёх миллионов рублей. Вместе с этим Сюэфэн указал на чересчур сложное для украинских солдат управление системой. Киев попросит США обучить военных, добавил эксперт.
По его мнению, для американских властей важно не усиливать ВСУ, а затягивать столкновение с Москвой и истощать РФ.
"Трата огромных сумм обессилит Штаты", — сказал специалист.
Ранее представители Германии заявили, что Берлин не станет отправлять на Украину ЗРК Patriot.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.