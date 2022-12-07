Хуаньцю Шибао: поставка дорогостоящих ЗРК Patriot Украине обессилит США

Военный эксперт Чжан Сюэфэн заявил, что Вашингтон отказался передавать ВСУ зенитный ракетный комплекс Patriot. Причиной послужила высокая цена техники, отметил специалист.

Как напомнил автор статьи в "Хауньцю Шибао", за ракету Patriot-3 нужно заплатить свыше четырёх миллионов рублей. Вместе с этим Сюэфэн указал на чересчур сложное для украинских солдат управление системой. Киев попросит США обучить военных, добавил эксперт.

По его мнению, для американских властей важно не усиливать ВСУ, а затягивать столкновение с Москвой и истощать РФ.

"Трата огромных сумм обессилит Штаты", — сказал специалист.

Ранее представители Германии заявили, что Берлин не станет отправлять на Украину ЗРК Patriot.