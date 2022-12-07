Дандыкин: ВСУ могли атаковать аэродромы РФ с помощью больших дронов-камикадзе

Вооружённые силы Украины (ВСУ), скорее всего, пытались атаковать аэродромы РФ с помощью беспилотников Ту-141, модернизированных в большие дроны-камикадзе. Такое мнение выразил военспец Василий Дандыкин.

В интервью "Военному делу" он подчеркнул: Киев мог добавить в беспилотные летательные аппараты "электронную начинку". Эксперт также допустил, что в украинские дроны была поставлена система огибания местности.

Как пояснил Дандыкин, самая ближняя система противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружила беспилотники противника и сбила их. При этом он напомнил, что при падении подобной техники возникает много осколков.

"Думаю, там и кассетные боеприпасы могли быть", — предположил специалист.

Кроме того, Дандыкин добавил, что киевский режим на протяжении длительного времени планировал атаки на российские военные аэродромы. В подготовке этой операции наверняка участвовали военные из Британии и США, считает эксперт.

Он убеждён: после ЧП в Саратовской, Рязанской и Курской областях средства противовоздушной обороны РФ будут усилены.