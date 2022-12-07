Бывший офицер ЦРУ о "хитром плане" Зеленского: толкает РФ на безрассудство

Ветеран ЦРУ Филипп Джиральди считает, что Владимир Зеленский со своими соратниками придумали, как заставить НАТО напрямую вмешаться в конфликт на Украине.

Джиральди уверен, что президент Украины намерен спровоцировать Россию на "безрассудные действия", что приведёт к ответным мерам со стороны Североатлантического альянса и США.

Он отметил, что Запад устал от военных действий и мечтает о приостановке конфликта. Зеленский, же по мнению бывшего представителя ЦРУ, заинтересован в продолжении боёв, так как это является залогом его власти.

Зеленский, по словам Джиральди, старается сделать так, чтобы НАТО было вынуждено вмешаться в ситуацию.

Ранее писатель Захар Прилепин назвал визит Зеленского в Донбасс издевательством.