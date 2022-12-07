Ветеран ЦРУ Филипп Джиральди считает, что Владимир Зеленский со своими соратниками придумали, как заставить НАТО напрямую вмешаться в конфликт на Украине.
Джиральди уверен, что президент Украины намерен спровоцировать Россию на "безрассудные действия", что приведёт к ответным мерам со стороны Североатлантического альянса и США.
Он отметил, что Запад устал от военных действий и мечтает о приостановке конфликта. Зеленский, же по мнению бывшего представителя ЦРУ, заинтересован в продолжении боёв, так как это является залогом его власти.
Зеленский, по словам Джиральди, старается сделать так, чтобы НАТО было вынуждено вмешаться в ситуацию.
Ранее писатель Захар Прилепин назвал визит Зеленского в Донбасс издевательством.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.