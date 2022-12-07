Военные ВС РФ вернулись из плена ВСУ и заявили, что подвергались пыткам

Военные ВС РФ, вернувшиеся из плена, рассказали о плохом отношении к ним в войсках ВСУ. Им простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током.

"Следственный комитет России зафиксировал показания российских военнослужащих, которые были возвращены из плена, и рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов", — говорится в сообщении пресс службы СК РФ.

Один из бойцов признался, что ему сломали челюсть и пробили лёгкое, а также прострелили ступни пистолетом. Первая помощь была оказана с запозданием, из-за чего его жизнь была под угрозой.

Другой солдат поделился, что, попав в засаду, очнулся только в подвале. Военные ВСУ начали допрос, ударив ножом в правую ногу. Если ответы российского бойца не устраивали, его начинали бить. После допроса его повалили и отрезали палец на руке. Далее были пытки током.

"Под угрозой убийства и расправы над близкими родственниками представители украинских вооружённых формирований заставили российского военнопленного подписать "добровольное" согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Всю эту процедуру они записали на камеру мобильного телефона", — добавили в СК.

Данное поведение боевиков ВСУ говорит о нарушении требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными.