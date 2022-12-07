Военные ВС РФ, вернувшиеся из плена, рассказали о плохом отношении к ним в войсках ВСУ. Им простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током.
"Следственный комитет России зафиксировал показания российских военнослужащих, которые были возвращены из плена, и рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов", — говорится в сообщении пресс службы СК РФ.
Один из бойцов признался, что ему сломали челюсть и пробили лёгкое, а также прострелили ступни пистолетом. Первая помощь была оказана с запозданием, из-за чего его жизнь была под угрозой.
Другой солдат поделился, что, попав в засаду, очнулся только в подвале. Военные ВСУ начали допрос, ударив ножом в правую ногу. Если ответы российского бойца не устраивали, его начинали бить. После допроса его повалили и отрезали палец на руке. Далее были пытки током.
"Под угрозой убийства и расправы над близкими родственниками представители украинских вооружённых формирований заставили российского военнопленного подписать "добровольное" согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Всю эту процедуру они записали на камеру мобильного телефона", — добавили в СК.
Данное поведение боевиков ВСУ говорит о нарушении требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными.
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