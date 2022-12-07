Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Красно-Лиманском направлении свыше 130 солдат

Официальные представители Минобороны России рассказали о наступлении армии РФ на Красно-Лиманском направлении.

По данным военного ведомства, российские солдаты заняли более выгодные позиции. Также в министерстве сообщили о потерях ВСУ.

"За сутки ликвидировано свыше 130 украинских военных, две боевые машины пехоты и автомобиль противника", — отметили в МО России.

Ранее в ведомстве заявили об уничтожении двух реактивных систем залпового огня MLRS и 70 ракет американских РСЗО HIMARS в Кривом Роге в Днепропетровской области.