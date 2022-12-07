Официальные представители Минобороны России рассказали о наступлении армии РФ на Красно-Лиманском направлении.
По данным военного ведомства, российские солдаты заняли более выгодные позиции. Также в министерстве сообщили о потерях ВСУ.
"За сутки ликвидировано свыше 130 украинских военных, две боевые машины пехоты и автомобиль противника", — отметили в МО России.
Ранее в ведомстве заявили об уничтожении двух реактивных систем залпового огня MLRS и 70 ракет американских РСЗО HIMARS в Кривом Роге в Днепропетровской области.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.