Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт дислокации наёмников ВСУ в Боровском

Министерство обороны Российской Федерации представило "свежую" сводку новостей о ходе специальной военной операции на Украине. Сообщается об очередных успехах армии РФ.

Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Боровское Харьковской области. Об этом проинформировал официальный спикер ведомства РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183-х районах", — также отметило Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS.