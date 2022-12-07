Министерство обороны Российской Федерации представило "свежую" сводку новостей о ходе специальной военной операции на Украине. Сообщается об очередных успехах армии РФ.
Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Боровское Харьковской области. Об этом проинформировал официальный спикер ведомства РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183-х районах", — также отметило Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.