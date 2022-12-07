Матвийчук: Киев пойдёт на всё, чтобы перенести боевые действия на территорию РФ

После начала специальной военной операции России на Украине киевское руководство прямо заявило о планах приложить все усилия для того, чтобы перенести боевые действия на российскую территорию. Об этом сообщил главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS, полковник запаса Анатолий Матвийчук, комментируя Pravda.Ru слова анонимного источника о причастности Киева к атакам на аэродромы России.

Украине удалось модернизировать советские вооружения и нанести удары по удалённым объектам на расстояние около тысячи километров. Таким образом, Киев подтвердил свои стремления по перенесению боевых действий на территорию России, указал Матвийчук.

"Киев готов к любым действиям, в том числе и террористическим, для выполнения каких-то определённых задач по нанесению ущерба России как государству", — заявил эксперт.

Москве стоит внимательно относиться к угрозам со стороны киевской власти и находиться в состоянии готовности отражения возможных террористических атак, заключил Матвийчук.

Ранее украинский чиновник признал ответственность Киева за атаки на российские аэродромы.

"Это были беспилотники Украины", — подчеркнул он.