США заставляют Германию передать украинской армии танки

Вашингтон заставляет Берлин передать киевскому режиму танки.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Однако Германия упорно отказывается поставлять украинской стороне немецкие танки "Леопард-2".

По информации американского Федерального бюро расследований — ФБР, даже советник по безопасности Штатов Джейк Салливан попытался воздействовать на федеральное правительство.

"Оставляем это немцам и не обращаемся к ним с просьбами. Америка ценит поддержку политики безопасности, которую Германия уже оказала Украине. Сюда входят реактивная артиллерия, противовоздушная оборона и боеприпасы", — между тем отметила пресс-секретарь Салливана Эдриенн Уотсон, не подтвердив поддержку США поставок немецких танков Leopard, но и не опровергнув ее.