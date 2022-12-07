Вашингтон заставляет Берлин передать киевскому режиму танки.
Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Однако Германия упорно отказывается поставлять украинской стороне немецкие танки "Леопард-2".
По информации американского Федерального бюро расследований — ФБР, даже советник по безопасности Штатов Джейк Салливан попытался воздействовать на федеральное правительство.
"Оставляем это немцам и не обращаемся к ним с просьбами. Америка ценит поддержку политики безопасности, которую Германия уже оказала Украине. Сюда входят реактивная артиллерия, противовоздушная оборона и боеприпасы", — между тем отметила пресс-секретарь Салливана Эдриенн Уотсон, не подтвердив поддержку США поставок немецких танков Leopard, но и не опровергнув ее.
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