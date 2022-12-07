Стрелков призвал запретить волонтёрскую помощь ВС РФ: расходование засекретить

Вернувшийся в Москву из зоны СВО экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков выступил с рядом предложений, которые, по его мнению, повысят уровень пропаганды в РФ.

Стрелков рассказал, что изучил Приказ ФСБ о сведениях, обсуждение которых может нанести ущерб обороноспособности и внутриполитической стабильности РФ. Он поделился своими идеями на этот счёт.

В числе прочих инициатив Стрелков предлагает запретить любую волонтёрскую помощь ВС РФ, принимающим участие в СВО. Он считает, что подобная активность заставляет людей считать, что Министерство обороны РФ допускает "некоторые упущения, исправляемые волонтёрами".

"Установить, что граждане, желающие оказать помощь частям ВС РФ, принимающим участие в СВО, должны перечислять денежные средства на специальный счет, открытый для этих целей МО РФ, расходование средств с которого будет строго засекречено", — написал военный в своём микроблоге.

Стрелков считает необходимым запретить деятельность всех "военкоров". Им, по по его мнению, следует поступить на военную службу в армейские органы пропаганды, либо перейти на освещение гражданских вопросов.

"Поскольку картина, освещающая проведение СВО должна формироваться в одном месте и утверждаться руководством СВО, а не представлять из себя мешанину красок, наляпанную безответственными гражданскими лицами, не имеющими достаточного военно-академического образования", — выразил своё мнение бывший министр ДНР.

Ранее Игорь Стрелков пожаловался на то, как с ним несправедливо поступили на фронте.