Военнопленные ВСУ заявили об абсурдных приказах командиров в зоне СВО

Военнопленные Вооружённых сил Украины рассказали о поведении командования в зоне СВО. Они отметили, что руководство не желало налаживать какое-либо снабжение.

"Нам предложили сдаться, и мы сдались. В…* — это ерунда полная. Полностью отсутствовало обеспечение, нас постоянно кормили "завтраками", — сообщил Артём Коваленко изданию "Русская Весна".

Боец Сергей Костячук признался, что их отправляли в Великобританию на обучение, однако толковых военных тренировок не было. Он отметил, что рядом с ними не было командира. Он находился вдалеке и угрожал их расстрелять.

"Пацанам сказали сдаваться, они сдались, и я сразу поднял руку, что трёхсотый. Мне тут же начали оказывать медпомощь", — сказал он.

Ранее сообщалось, что вернувшиеся в Россию пленные ВС РФ заявили о пытках в войсках ВСУ.

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