РВ: военный ВСУ уничтожен в своём укрытии с ударного дрона спецназа НМ ДНР

Военные ВС России всё чаще используют беспилотники для выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, нанося удары по объектам и живой силе противника.

"Русская весна" публикует кадры, снятые с БПЛА. Оператор беспилотника 1-го отдельного батальона спецназа Народной милиции ДНР нанёс точный удар квадрокоптером в украинского военного, находящегося в укрытии.

Нанесение удара по противнику в укрытии

"Враг был уничтожен прямо в укрытии", - сообщается в публикации.

Кадры сделаны на Авдеевском направлении в ДНР, которое остаётся одной из самых горячих точек СВО. Здесь ВС РФ ведут ожесточённые боевые действия по освобождению Донбасса от киевского режима.