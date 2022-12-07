Военные ВС России всё чаще используют беспилотники для выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, нанося удары по объектам и живой силе противника.
"Русская весна" публикует кадры, снятые с БПЛА. Оператор беспилотника 1-го отдельного батальона спецназа Народной милиции ДНР нанёс точный удар квадрокоптером в украинского военного, находящегося в укрытии.
"Враг был уничтожен прямо в укрытии", - сообщается в публикации.
Кадры сделаны на Авдеевском направлении в ДНР, которое остаётся одной из самых горячих точек СВО. Здесь ВС РФ ведут ожесточённые боевые действия по освобождению Донбасса от киевского режима.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.